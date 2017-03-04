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HURDA CİPİ YENİDEN YAPAN GENCE ÇEKİLİŞTE DE CİP ÇIKTI

Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı

Zonguldak'ta 8 bin liraya aldığı 1993 model hurda cipi, 30 bin lira harcayarak yeniden yapan 28 yaşındaki Cenk Topçu, alışveriş merkezinin çekilişinde 100 bin lira değerindeki lüks cipin sahibi oldu.

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Özel bir şirkette satış müdürü Cenk Topçu, askeri araç olarak kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan 1993 model cipi, Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan ihaleyle 8 bin liraya satın alıp, 30 bin lira harcayarak yeniden yaptı. 5 yıl motorlu kuryelik dahil, birçok işte çalışarak biriktirdiği para ile yaptırdığı çocukluk hayali cip ile trafiğe çıkan Cenk Topçu, kentteki alışveriş merkezinin otomobil çekilişine de katıldı. 75 lira ve üzerinde alışveriş yapan 113 bin 589 kişinin katıldığı noter huzurunda yapılan çekilişte, talihli Cenk Topçu oldu. Topçu, 100 bin lira değerindeki lüks cipin sahibi oldu.

Çekiliş sırasında işyerinde olduğunu ve bir arkadaşının arayarak kendisine haber verdiğini söyleyen Cenk Topçu, "Yaptırdığım cip basında yer alınca, arkadaşlarımın benimle dalga geçitiğini düşündüm, inanmadım. ’Benimle kafa yapmayın’ dedim. Sonra alışveriş merkezi yöneticileri arayınca inandım. Gidip teşekkür ettim. Yapılacak işlemlerin ardından aracı teslim alacağım. 2 cipim oldu. Ne yapacağımı, nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum henüz" dedi.

DHA
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