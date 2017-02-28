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HÜRRİYET'İN YENİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu

''Karargâh rahatsız'' krizinin ardından taşlar yerine oturmaya başladı. Sedat Ergin'den boşalan koltuğa kimin oturacağı belli oldu.

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Sedat Ergin, yaklaşık 2,5 yıl önce, Ağustos 2014'te getirildiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Sedat Ergin'in yerine Hürriyet yazarlarından eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila getirildi. Pazartesi günü Ankara'dan İstanbul'a davet edilen Bila; Milliyet İstihbarat Şefliği, Milliyet Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği döneminden beri Aydın Doğan'ın güvendiği isimler arasında ön sıralarda yer alıyor.

Bu kararın son krizden çok önce, Şubat ayında alındığı ileri sürüldü.

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