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HÜRRİYET'TE SEDAT ERGİN GÖREVİNDEN ALINDI

Hürriyet'te Sedat Ergin görevinden alındı

Hürriyet gazetesinin ''Karargâh Rahatsız'' başlıklı haberi hükümetin sert tepkisiyle karşılaştı. Krizin faturası ağır oldu. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevinden alındı.

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Hürriyet gazetesinde Hande Fırat imzalı ''Karargâh Rahatsız'' başlıklı haber Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi oldu. 

Hükümet habere çok sert tepki gösterdi. En ağır eleştiri ise Başbakan Yıldırım'dan geldi. 28 Şubat'ta atılan gazete başlıklarını hatırlatan Yıldırım ''bize ayar veremezsiniz'' diyerek rest çekti.

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Hande Fırat her ne kadar askerler muhalefetten rahatsızlıklarını dile getiriyor dese de bu açıklaması inandırıcı bulunmadı.

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cem Küçük'ün isteği mi bilinmez ama fatura gazetenin en tepesindeki isme kesildi.

Genel Yayın Yönetmen Sedat Ergin'in görevine son verildi.

Ergin'İn yerine en güçlü adayın Fikret Bila olduğu ileri sürülüyor. 

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