Hürriyet'ten yeni açıklama: Üzgünüz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugünkü konuşmasında Hürriyet’in “Karargah rahatsız” başlıklı manşetine ilişkin sert sözlerle yüklenmesinin ardından Hürriyet’ten açıklama geldi. Açıklamada, “Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Bunun için üzgünüz” denildi.

İşte Hürriyet’in o açıklaması:

“Gazetemizin 25 Şubat 2017 tarihli nüshasının birinci sayfasında ‘Yedi Eleştiriye Yedi Yanıt’ manşetiyle yayımlanan haberin tümü Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'a, soruları üzerine yapılan kurumsal ‘bilgilendirme’ye dayandırılarak kaleme alınmıştır.

Bu haberin iç sayfada aktarılışında yazı işleri tarafından ‘İddia ve eleştiriler 7 konuda yıpratıyor’ başlığının üstünde kullanılan ‘Karargah Rahatsız’ ifadesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi, bilgilendirmede yer almamıştır.

Hürriyet'in haberindeki ‘rahatsızlık’ ifadesi, Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan söz konusu iddia ve eleştirilerin yarattığı durumu açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak maalesef haberimiz yayımlandıktan sonra gördük ki bu ifade, Genelkurmay'da hükümete karşı bir rahatsızlık varmış şeklinde de anlaşılabilmektedir.

Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz.

Ordumuzun yıpratılması, iç siyasete çekilmeye çalışılması her Türk vatandaşının reddetmesi gereken bir durumdur.

Ordumuzun seçimle işbaşına gelmiş sivil iradenin emrinde olması demokrasimiz için vazgeçilmez bir şarttır.”