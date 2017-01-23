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HÜSEYİN AVNİ COŞ'UN ADI FETÖ ARAŞTIRMASINDA İDDİASI YALANLANDI

Hüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandı

FETÖ ile ilgili oluşturulan "valiler şeması"na 5 valinin isminin daha eklendiği iddia edildi. Ancak bu iddia İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

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Cumhuriyet Gazetesi'nin Vali Coş hakkında yayınladığı "FETÖ şemasına girdi" haberinin yalan olduğu ortaya çıktı. Valiler hakkında Devlet Denetleme Kurulundan İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı, pasaport tahdidinin söz konusu olmadığı kaydedildi

İçişleri Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "valilerin pasaportuna el konulmasına" ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bugün bir gazetede bazı valiler hakkında soruşturma açıldığı ve pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberin yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adı geçen valilerle ilgili İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı belirtilerek, valilerin pasaportlarında da tahdidin söz konusu olmadığı kaydedildi.

Cumhuriyet
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