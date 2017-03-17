Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in TGRT Haber canlı yayınında yaptığı “Recep Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir, ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna ‘evet’ der, ‘hayır’ der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim. AK Parti iktidarına yeni bir şekil vereceklerdi. Bu uluslararası bir operasyon, Recep Tayyip Erdoğan’ı uzaklaştırma operasyonu…” açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gökçek'in bu açıklamasından bir gün sonra TGRT Haber'e telefonla katılan Bülent Arınç ise "Sadece senaryodan ibaret olan bu sözler yalandır, iftiradır. Hüseyin Gülerce’nin diyeceklerini merakla bekliyorum" demişti.

Tartışmanın 3. gününde iddiaların merkezindeki isim Hüseyin Gülerce sessizliğini bozdu.

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce bugünkü köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e anlattıklarını yazdı:

Sayın Gökçek’e anlattığım şuydu:

Gezi olaylarından sonra, 2013’ün Eylül ya da Ekim ayında, yani henüz 17/25 Aralık siyasi darbesi olmadan Harun Tokak ve bir işadamı ile onların teklifi üzerine Altunizade’de buluştuk.

Ben yazılarımda Sayın Erdoğan’ı savunuyordum. Gezi olayları sırasında Zaman’da “Erdoğan gitsin AK Parti kalsın Planı" başlığı ile yazdığım yazıda (19 Temmuz 2013) tavrımı koymuştum. Şimdi daha iyi anlıyorum, bu diklenmem F. Gülen’in kimyasını çok bozmuş. Beni ikna etmek ve Erdoğan’ı savunmaktan vazgeçirmek için Harun Tokak’ı göndermiş.

Tokak bana Erdoğan aleyhinde konuşmaya başladı. Yolsuzluk ve rüşvetin çok arttığını, buna AK Parti milletvekillerinin de tahammül edemez hale geldiğini ve Erdoğan’ın Başbakanlıktan uzaklaşmak zorunda kalacağını söyledi. (Demek ki, birkaç ay sonraki 17/25 Aralık darbesinden haberdardı)

Devam etti: “Yeni bir hükümet kurulacak, Başbakan da Bülent Arınç olacak. Kabine listesi de zaten hazır…”

Ben hayret içerisinde, “koskoca AK Parti Meclis Grubu buna izin vermez” dedim. Hayretimi daha da artıran şu sözleri söyledi: “En az 150 milletvekili bu değişikliğe şimdiden destek veriyor…”

H. Tokak, öylesine kararlı, inanmış, kendisinden emin konuşuyordu ki, geniş çaplı ikili temaslar olduğunu hissediyordunuz. 15 Temmuz’u yaşadıktan sonra şimdi Harun Tokak’ın çok şeyden haberdar olduğunu görüyorum.

Sayın Arınç Başbakanlığından haberdar mıydı? Daha sonraları Arınç’ın Sayın Erdoğan’a açıktan tavır koyması, FETÖ davaları için, “Paralel ile mücadele kapsamında açılan o kadar çok dava var ki üstüme cübbeyi tekrar geçirmek istiyorum” demesi o ihtimali akla getirebilir.

Dediğim gibi bu konuyu ben 15 ay önce yazdım, kimseden ses çıkmadı. Bugün çok ses getirmesi herhalde “15 Temmuz’un siyasi ayağı” ile ilgili tartışmalardan kaynaklanıyor.