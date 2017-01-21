Hüsnü Mahalli’den o isimlere teşekkür

Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve geçen gün de İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilen Gazeteci Mahalli, Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. “38 gün aradan sonra yeniden dostlarla birlikteyim. Daha onurlu, özgür, demokrat ve mutlu bir Türkiye ve Ortadoğu için” diyen Mahalli'nin tweetleri şöyle;

“Gözaltına alındığım andan itibaren olağanüstü dostluğunu ve samimi mesleki dayanışmasını hiç esirgemeyen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’a en içten duygularla teşekkür ediyorum. Cezaevine gelen Şafak Pavey ve hastaneye gelen Utku Çakırözer, Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu’ya da çok teşekkür ediyorum. Her fırsatta benden söz eden Eren Erdem’e de çok teşekkür ederim.

“CESUR MESLEKTAŞLARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Her fırsatta benden söz eden ve tutukluğumu gündemde taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu’na en içten teşekkür ediyorum. Tutuklandığım andan itibaren Barış Yarkadaş aracılığıyla benimle ilgili tüm gelişmelerden haberdar edilen ve hastaneye yatırılmamla ilgili her türlü kolaylık ve yardımı esirgemeyen Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a çok teşekkür ederim. Gözaltına alındığım andan itibaren medyada benimle ilgili yazan ve konuşan onurlu ve cesur meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tutuklu kaldığım süre içinde çok az sayıda olsa da hastaneye gelerek destek ve dayanışmasını gösteren dostlara çok teşekkür ediyorum. Tutuklu kaldığım süre içinde aileme ulaşarak destek ve dayanışma duygularını kanıtlayan ve bana tüm dostlara çok teşekkür ediyorum.”

ANKA