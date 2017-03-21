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''HÜSNÜ MÜBAREK EVİNE DÖNDÜ'' İDDİASI

''Hüsnü Mübarek evine döndü'' iddiası

Mısır'ın devrik lideri Mübarek'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in evine döndüğüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Hakkındaki suçlamalardan aklanan ve tahliye edileceği açıklanan Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in evine döndüğü iddia edildi.

Mısır'ın Al-Youm7 gazetesinin haberine göre, Mübarek hakkındaki suçlamalardan aklanmasından üç hafta sonra tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu edildi ve evine döndü. Haberde Mübarek'e oğlu Cemal ve eşi Suzan'ın eşlik ettiği belirtildi.

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EVİ ÖZEL EKİPMANLAR İLE DONATILDI
 
88 yaşındaki Mübarek'in hastaneden ambulansla çıkarıldığı ve başkent Kahire'nin Heliopolis semtindeki evinin de özel sağlık ekipmanları ile donatıldığı kaydedildi.

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