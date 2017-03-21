''Hüsnü Mübarek evine döndü'' iddiası

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in evine döndüğüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Hakkındaki suçlamalardan aklanan ve tahliye edileceği açıklanan Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in evine döndüğü iddia edildi.

Mısır'ın Al-Youm7 gazetesinin haberine göre, Mübarek hakkındaki suçlamalardan aklanmasından üç hafta sonra tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu edildi ve evine döndü. Haberde Mübarek'e oğlu Cemal ve eşi Suzan'ın eşlik ettiği belirtildi.





EVİ ÖZEL EKİPMANLAR İLE DONATILDI



88 yaşındaki Mübarek'in hastaneden ambulansla çıkarıldığı ve başkent Kahire'nin Heliopolis semtindeki evinin de özel sağlık ekipmanları ile donatıldığı kaydedildi.