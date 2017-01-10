İBADİ'DEN DEAŞ AÇIKLAMASI: "İNTİKAM ALACAK"

İbadi'den DEAŞ açıklaması: "İntikam alacak"

Irak Başbakanı İbadi, DEAŞ ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "DEAŞ, büyük çöküş yaşıyor. Irak'ta DEAŞ'a yer yok. Buradan çekilmelerini tavsiye ediyorum çünkü yöre halkı kendilerinden intikam alacak." dedi.

İbadi, Bağdat'taki Başbakanlık Sarayı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.
 
Irak güçlerinin Musul'da DEAŞ'a karşı ilerleme kaydettiğini belirten İbadi, "DEAŞ, büyük çöküş yaşıyor. Irak'ta DEAŞ'a yer yok. Buradan çekilmelerini tavsiye ediyorum çünkü yöre halkı kendilerinden intikam alacak." diye konuştu.
 
Örgütün Musul'un doğusunda çöktüğünü savunan İbadi, "Karşı karşıya bulunduğumuz düşman, ideolojiktir ve bozuk akliyete sahiptir." ifadelerini  kullandı.
 
Musul'daki askeri operasyonlardan dolayı yerinden edilenlerin sayısının 150 bine ulaştığını aktaran İbadi, "Musul'un doğusu ve güneyinde kurtardığımız bölgelerde çok sayıda ailenin evine geri dönmesini sağladık." diye konuştu.
 
İbadi, "Yabancı devlet adamlarının Irak'a büyük heyetlerle gelmesi  bizim için siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında önem taşıyor. Komşu ülkelerle sadece krizleri sıfıra indirmek değil, aynı zamanda ilişkileri geliştirip ileri aşamaya taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bağdat'ın kent merkezinde kötü güvenlik koşullarını protesto eden Sadırı yanlılarına güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanıldı mı sorusuna İbadi, "Protesto herkesin doğal hakkıdır. Ancak yol ortasına çadır kurup yolları  kapatmak yasaktır." yanıtını verdi.
 
İbadi, Sadr'a hitaben, "Ben güçlüyüm istediğim yerde çadırımı kurarım ve güçsüz olan bunu yapamaz demek olmaz. Devlet dışı silah taşıyanlara izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.
 
Kerkük'e bağlı Havice ilçesini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun yakında başlayacağını aktaran İbadi, örgüt militanlarını orada abluka altına aldıklarını  bildirdi.
 
Musul barajının çökme iddialarına yönelik soruyu da değerlendiren İbadi, "Musul Barajı'ndaki çökme riski çok azdır." dedi.

658
Ünlü iş adamı tacizden tutuklandıÜnlü iş adamı tacizden tutuklandı
Mansur Yavaş'tan sürpriz hamle: ''İş başa düştü''Mansur Yavaş'tan sürpriz hamle: ''İş başa düştü''
Evli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemiEvli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemi
Hayranının teklifini kabul ettiHayranının teklifini kabul etti
Takipçilerine fena patladı: Beni sevmeyin !Takipçilerine fena patladı: Beni sevmeyin !
'Pantolonsuz metro' eylemi Londra'ya sıçradı'Pantolonsuz metro' eylemi Londra'ya sıçradı
Reina saldırganını tekmeledi !Reina saldırganını tekmeledi !
Banvit Brezilyalılara satıldıBanvit Brezilyalılara satıldı
Kaldırım taşının altından ses gelince...Kaldırım taşının altından ses gelince...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS