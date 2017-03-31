İBB Başkanı Topbaş'tan müjde: Mayıs gibi açıyoruz

Ümraniye'de cuma namazı çıkışında cami cemaatiyle çay sohbetinde bir araya gelerek konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Nisan sonu, mayıs sonu gibi Ümraniye metrosunu açıyoruz, Ağustos sonunda da Çekmeköy metrosunu açacağız" dedi.

16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ümraniye İlim Saray Camiinde kılınan Cuma Namazı sonrasında cami cemaatiyle çay sohbetinde bir araya geldi. Çorba ikramıyla başlayan programda Başkan Kadir Topbaş'a Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile birlikte ilçede görev alan STK temsilcileri eşlik etti. Cami cemaatinin önde gelen isimlerine protokol üyeleri tarafından 16 Nisan referandumunun önemi ve sonrasında gelecek olan değişiklikler hakkında bilgiler aktarıldı.

"Nisan sonu ve Mayıs gibi Ümraniye metrosunu açıyoruz"

İlim Saray Camii cemaatiyle bir araya gelerek konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Ümraniye'ye yaptığımız yatırımlar toplamı 2 milyar lirayı buluyor. İlçeye metrolar geliyor. Nasip olursa Nisan sonu ve Mayıs sonu gibi metrosunu açıyoruz. Bu mahallenin ortasından Karabekir'e kadar metro istasyonu var. Bu çalışmaları kim hayal edebilirdi. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip metroya bineceksiniz ve Taksim'e, Kartal'a Havalimanına gidebileceksiniz. Allah Nasip ederse Ağustos sonunda da Çekmeköy metrosunu açacağız" dedi.

"Laleyi yerenlere sesleniyorum, gidip incelesinler belki hak verirler"

İstanbul'a dikilen lalelerle ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Topbaş, "Şu anda İstanbul'a 22 milyon lale diktik. İstanbul'un güzelliklerini görmek için insanlar geliyor. İstanbul'a gelen bu insanlardan taksici, lokantacı kazanıyor, esnafın yüzü gülüyor. Kent ekonomisine hareketlilik kazandırıyor. Bunu görmeyip anlamayanlar ona sadece bir çiçek diye bakıyorlar. Vatandaşlarımız da sahiplendi, kopartamadı. Silivri'de ve Konya Çumra ilçesinde kurulan lale yetiştirme tarlaları istihdam da sağladı. Medyada burada var, ben laleyi yerenlere sesleniyorum. Bunlar gidip tarlaları incelesinler. Belki görünce derler ki biz yanlış yaptık başkan haklıymış derler" diye konuştu.