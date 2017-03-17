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İBB HOLLANDA'DAN ALDIĞI OTOBÜSLERİ İADE EDECEK Mİ ?

İBB Hollanda'dan aldığı otobüsleri iade edecek mi ?

İBB’nin metrobüs hattında kullanmak üzere 65 milyon Euro karşılığında Hollanda’dan satın aldığı 50 otobüs için CHP harekete geçti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2008 yılında Hollandalı Advanced Public Trasport Systems (APTS) adlı firmadan Phileas marka, tanesi 1 milyon 307 bin 950 Euro'ya 50 körüklü otobüs satın aldı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre normal körüklü otobüs fiyatının 4 katına denk gelen Hollanda menşeli otobüsler, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamadığı için sık sık arızalandı. Arızalar nedeniyle otobüsler arada sırada sefere çıkarıldı çoğu garajlarda çürümeye bırakıldı. 2015 yılında Şirinevler'de Phileas marka otobüsün metrobüs durağında yanmasının ardından tek tük sefere çıkan otobüsler tamamen seferden çekildi. İBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü'nün toplam 65 milyon 397 bin 500 Euro'ya aldığı, geç teslim ve eksik ekipman nedeniyle tazminat davası açtığı 50 otobüsün üreticisi Hollandalı APTS,  24 Kasım 2014'te iflasını açıkladı.

"DEVLET ZARARA UĞRATILDI"

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan kriz sonrasında konuyu tekrar gündeme taşıyan CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, İBB Başkanı Kadir Topbaş'a “kullanılmayan ayıplı olan ve devletimizi oldukça yüklü zarara uğratan 50 adet otobüsü  Hollanda'ya iade et” çağrısında bulundu. Sağlam, “Bu alımın, Türkiye ekonomisine zarar vereceğini ve Hollanda ekonomisine katkı ile aracılara para kazandırmanın dışında yarar sağlamayacağını söylemiştik. Yurttaşlarımızın ödediği vergiler bu yolla çarçur edildi. Bu otobüsler son bir yıldır hiç hizmet vermedi” dedi.

Sözcü
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