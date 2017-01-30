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İBB KIŞ İZCİ KAMPI BOLU'DA DEVAM EDİYOR

İBB kış izci kampı Bolu'da devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) işbirliğinde organize edilen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı ikinci haftasında zorlu kış koşullarında devam ediyor.

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İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda 21 Ocak’ta birinci grup izcilerinin katılımıyla startı verilen ve ikinci kafilenin kamp alanına varmasıyla birlikte Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı zorlu kış ve doğa şartlarında devam ediyor. Çoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izcilerinden oluşan 500 kişilik ilk izci kafilesinin bir haftalık kamp faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte 500 kişilik ikinci kafilede yer alan tecrübeli izcilere günlük hayatın karmaşasından, teknoloji ve internetin getirdiği sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze, sosyal ve gerçek iletişim imkânı sağlıyor.

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