İBB'DEN ACİL ÇAĞRI! YOLDA KALAN ARAÇLARINIZI ÇEKİN

İBB'den acil çağrı! Yolda kalan araçlarınızı çekin

İstanbul'da çok sayıda sürücü araçlarıyla yolda kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını yolda bırakıp gitti. Ancak İBB o araç sahiplerine acil çağrı yaptı.

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle, dün akşamdan bu yana bazı sürücüler araçlarını yolda bırakıp yaya olarak devam etti. Bugün kimileri geri dönüp aracını alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracını almayanlar için çağrı yaptı.

'EKİPLER ZORLUK ÇEKİYOR'

İBB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''KCO otobanında araçlarını yol kenarlarına bırakıp giden sürücülerin (Dünden bu yana ve bugün) araçlarını almak için çaba göstermelerini rica ediyoruz. Zira bu araçlar yüzünden kar ekipleri çekiciler ulaşımda zorluk çekiyor.''

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