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İBB’NİN ÇANAKKALE MÜZESİ İSTANBUL’U GEZİYOR

İBB’nin Çanakkale Müzesi İstanbul’u geziyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan ve İstanbul’un dört bir yanında ücretsiz hizmet veren Çanakkale 1915 Mobil Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

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Çanakkale Cephesi'nde Anadolu insanının verdiği var oluş mücadelesini anlatan Mobil Çanakkale Müzesi İstanbul'da ziyaretçi akınına uğruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete açılan Mobil Çanakkale Müzesi'nin sergilendiği tır Ağustos ayından bu yana her hafta farklı meydanlarda ziyarete açılıyor.

MÜZE 600 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Bu hafta Aksaray metro istasyonunda olan tırı şu ana kadar 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeni nesil üzerinde Çanakkale ruhunun oluşmasına katkı sağlayan Çanakkale 1915 Mobil Müzesi'nde Çanakkale destanını anlatan fotoğraflar, mektuplar, hatıralar, mermiler, savaşta kullanılan alet ve envanterlerden oluşan 7 bin parça bulunuyor.

ORJİNAL HARP MALZEMELERİ SERGİLENİYOR

Müzede yaralanan bir askerin tedavisinin yansıtıldığı özel bölümle havada birbirine çarparak iç içe geçmiş mermilerin sergilendiği bölümler; düşman kuvvetleri ile Türk askerinin imkânlarını kıyaslamaya imkân sağlayacak ayakkabı, elbise ve silahlar sergileniyor.

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