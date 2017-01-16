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İBB'NİN GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ ZİRVE YAPTI

İBB'nin gençlik ve spor hizmetleri zirve yaptı

Dünyaya ilham verici projelere imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlik ve spor alanında verdiği hizmetlerle 2016 yılını dolu dolu geçirdi.

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Mevlana Celaleddin Rumi’nin ‘Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar’ sözünden hareketle çocuk ve gençler için 7/24 çalışma esasına göre hizmet veren İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2016 yılında gençlik alanında düzenlediği 60 organizasyonla 1 milyon 500 bin kişiye ulaştı.

310 BİN SPORCUYA HİZMET VERİLDİ

12 yılda spora yaptığı 3 milyar TL’yi aşkın yatırımlarla yerel yönetimlere örnek olan İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2016 yılında spor alanında düzenlediği 45 ulusal ve uluslararası organizasyonla 310 bin sporcuyu sporun merkezi İstanbul’da bir araya getirerek hizmet verdi.

4 YENİ TESİS İSTANBUL’A KAZANDIRILDI

Spor tesislerinde yılda 7 milyon İstanbulluya ücretsiz spor yaptıran İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü sağlıklı nesillerin oluşumuna katkı sağlamak için 2016 yılında 4 yeni spor tesisini hizmete açtı. Ayrıca yeni açılacak tesislerin projelendirme çalışmalarını sürdüren İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü 7’den 70’e 41 spor tesisinde 22 branşta uzman eğitmenlerin eşliğinde İstanbul halkına ücretsiz hizmet veriyor.  

35 YENİ OKUL SPOR SALONU HİZMETE AÇILDI

Yılda 3 milyon kişiye okul spor salonlarında hizmet veren İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2016 yılı içerisinde 35 yeni spor salonunu hizmete açarak ders saatleri içerisinde öğrencilere, ders saatleri dışında ve hafta sonları amatör sporcular ile vatandaşlara spor yapma imkânı sağladı.

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