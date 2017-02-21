İbo'nun kardeşinden Serkan Kaya itirafı

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın bu açıklamaları çok konuşulur. Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil'in sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan Hüseyin Tatlı'ya abisi İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen 'Son imparator' lakaplı Serkan Kaya ile girdiği polemik hatırlatıldı.

Kaya'ya önce "Herkes haddini bilsin" diyerek tepki gösteren Tatlı, daha sonra ters köşe yaparak, şarkıcının 'Gönül Bahçem' şarkısını instagram'dan paylaşmıştı. Bu konu sorulunca Tatlı'dan flaş bir açıklama geldi.

İşte o sözler:

"Ben Serkan Kaya'yla ne zaman küstüm ki, barışayım? Benden bir şey istendi, ben de onu yaptım. Çatıda yani Tatlıses Kebap'ta oturuyordum. Abim beni çağırdı. Kendisine laf atan Serkan Kaya ile 'İmparator' polemiğine girmemi istedi. Ben de üst kata çıkıp onun aleyhine röportaj verdim. Böylece Serkan Kaya'yı uçurduk, onun reklamını yaptık. Abim ve yapımcısı Polat Yağcı'nın ricasıyla bunu yaptım. Bu işin arkasında başkaları da var ama ben bu kadarını söylüyorum."