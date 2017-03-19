  • Şimşek açıkladı ! Yüzde 30 indirim müjdesi
  • Bu mesleği yapan yaşadı ! 158 bin TL maaşı var
  • Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ''Bylock'' çağrısı
  • Denizli'de Suriyeli gerilimi ! İlçe ayağa kalktı
  • Tekmeciyi serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İBRAHİM KALIN AÇIKLADI: HÜSEYİN KURT'UN BOYNU DA KIRILMIŞ

İbrahim Kalın açıkladı: Hüseyin Kurt'un boynu da kırılmış

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbarhim Kalın, Hollanda'daki eylemlerde köpeğin ısırdığı Hüseyin Kurt'un boynunun da kırıldığını söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da dün PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen mitingle ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili Alman Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi. Kalın, Hollanda'daki eylemlerde köpeğin ısırdığı Hüseyin Kurt'un boynunun da kırıldığını söyledi.

Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Almanya'da PKK yandaşlarınca yapılan miting hakkında konuştu.

'Nevruz'un adını da kirletiyorlar' diyen Kalın, 'Dün Almanya başka bir skandala imza attı. Nevruz bahanesiyle geliyorlar. Orada bölücü terör örgütünün bayrakları. Konu ne, direkt Türkiye direkt referandum. PKK da referandumda hayır diyor. Biz bunu Alman makamlarına söylediğimizde bir cevap veremiyorlar. Dün Alman büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı, en sert şekilde kınandı" dedi. 

58ce3dd37af50713040fb101.jpg

HÜSEYİN KURT'UN BOYNU DA KIRILMIŞ 

Hollanda'daki eylemlerde köpeğin ısırdığı Hüseyin Kurt'un boynunun da kırıldığını söyledi. Kalın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın polis zoruyla başkonsolosluğa alınmaması ve zorla Almanya'ya götürülmesini değerlendirirken, daha sonra çıkan olaylar hakkında çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Kalın, "Hüseyin Kurt kardeşimiz, köpeğin saldırdığı, Hollanda'da Rotterdam'da boynunun kırıldığını da öğrendik iki gün önce maalesef. Acıları devam ettiği için doktora bir kez daha gidiyorlar, çok ciddi ağrı sancı var diye. Boynunun da kritik bir yerden kırıldığı ortaya çıkıyor. Bu arkadaşımız bu muameleyi hak edecek ne yaptı? Ki Hollanda bireysel özgürlüklerin sınırsız olduğu bir ülke. Ama bakıyorsunuz ırkçı saldırıların olduğunu görüyoruz" dedi.

İbrahim Kalın, Hüseyin Kurt'un tedavisinin hastanede devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

AA
521
-
Almanya yine bir skandala imza attıAlmanya yine bir skandala imza attı
Tuğla ile 'hayır' yazan işçiden şok sözlerTuğla ile 'hayır' yazan işçiden şok sözler
Numan Kurtulmuş ve eşinin zor anlarıNuman Kurtulmuş ve eşinin zor anları
Bulgaristan, Türkiye sınırını tamamen kapatıyorBulgaristan, Türkiye sınırını tamamen kapatıyor
İranlılar akın akın Van'a geliyorİranlılar akın akın Van'a geliyor
ABD'de robot dehşeti! Yaşlı kadını öldürdüABD'de robot dehşeti! Yaşlı kadını öldürdü
Eski CHP'li vekilden CHP hakkında şok sözlerEski CHP'li vekilden CHP hakkında şok sözler
Bahçeli ilk mitinginde ortalığı salladıBahçeli ilk mitinginde ortalığı salladı
Polis eğlence mekanında yakalayınca...Polis eğlence mekanında yakalayınca...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS