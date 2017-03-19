İbrahim Kalın açıkladı: Hüseyin Kurt'un boynu da kırılmış

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da dün PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen mitingle ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili Alman Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi. Kalın, Hollanda'daki eylemlerde köpeğin ısırdığı Hüseyin Kurt'un boynunun da kırıldığını söyledi.

Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Almanya'da PKK yandaşlarınca yapılan miting hakkında konuştu.

'Nevruz'un adını da kirletiyorlar' diyen Kalın, 'Dün Almanya başka bir skandala imza attı. Nevruz bahanesiyle geliyorlar. Orada bölücü terör örgütünün bayrakları. Konu ne, direkt Türkiye direkt referandum. PKK da referandumda hayır diyor. Biz bunu Alman makamlarına söylediğimizde bir cevap veremiyorlar. Dün Alman büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı, en sert şekilde kınandı" dedi.

HÜSEYİN KURT'UN BOYNU DA KIRILMIŞ

Hollanda'daki eylemlerde köpeğin ısırdığı Hüseyin Kurt'un boynunun da kırıldığını söyledi. Kalın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın polis zoruyla başkonsolosluğa alınmaması ve zorla Almanya'ya götürülmesini değerlendirirken, daha sonra çıkan olaylar hakkında çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Kalın, "Hüseyin Kurt kardeşimiz, köpeğin saldırdığı, Hollanda'da Rotterdam'da boynunun kırıldığını da öğrendik iki gün önce maalesef. Acıları devam ettiği için doktora bir kez daha gidiyorlar, çok ciddi ağrı sancı var diye. Boynunun da kritik bir yerden kırıldığı ortaya çıkıyor. Bu arkadaşımız bu muameleyi hak edecek ne yaptı? Ki Hollanda bireysel özgürlüklerin sınırsız olduğu bir ülke. Ama bakıyorsunuz ırkçı saldırıların olduğunu görüyoruz" dedi.

İbrahim Kalın, Hüseyin Kurt'un tedavisinin hastanede devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.