İBRAHİM KUTLUAY’DAN TUBA BÜYÜKÜSTÜN AÇIKLAMASI

İbrahim Kutluay’dan Tuba Büyüküstün açıklaması

Eşi Demet Şener Kutluay'la girdiği boşanma süreciyle birlikte magazin gündeminde inmeyen İbrahim Kutluay hakkında, Tuba Büyüküstün ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

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Taraflardan Tuba Büyüküstün konuyla ilgili yalanlamayı kısa süre sonra yaparken, İbrahim Kutluay bir yorumda bulunmamıştı. Konunun kolay kolay kapanmayacağını gören İbrahim Kutluay sonunda bir açıklama yapma gereği duydu. Geçtiği bir basın açıklamasıyla konuyu yalanlayan Kutluay, ilerleyen dönemler için de sessizliğini koruyacağını söyledi. İşte İbrahim Kutluay’ın o açıklaması:

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Sözcü
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