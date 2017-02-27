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İBRAHİM TATLISES GENÇLİK HALİ ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Tatlıses gençlik hali ortaya çıktı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 16 yaşındaki hali ortaya çıktı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 16 yaşındaki hali ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses, çocuk yaşlarda Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelerek birçok sektörde çalışmaya başladı. 'Ayağında Kundura' türküsünü okuduktan sonra milyonların sevgilisi olan 'İmparator'un gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.

1968 yılında ilk fotoğraf çekimini gerçekleştiren Tatlıses’in, 16 yaşındaki halini ayakligazete.com gün yüzüne çıkarttı.

Unkapanı'nda bulunan plakçılar çarşısında fotoğraf çekimini gerçekleştiren İbo'nun, bu fotoğraftan kendi albümünde yer alıp almadığı merak konusu oldu.

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