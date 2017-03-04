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İBRAHİM TATLISES MALULEN EMEKLİ OLUYOR

İbrahim Tatlıses malulen emekli oluyor

İbrahim Tatlıses malulen emekli olabilmek için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuru yaptı

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Tatlıses'in malulen emeklilik hakkı kazandığında 800 lira ile 4 bin lira civarında bir maaş almaya hak kazanacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra Tatlıses'in devletin tanıdığı bazı vergi avantajlarından da yararlabileceği kaydedildi.

Tatlıses'in uzun ve başarılı kariyeri, 14 Mart 2011'de tamamen değişti. O gün TV'de yayınlanan İbo Show programının çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu başından yaralanan Tatlıses, ölümden kılpayı kurtuldu.

Kurşunlardan sonra

Aşırı kan kaybı ve başındaki ağır yara ile girdiği 6 saatlik zorlu bir ameliyatın ardından 2 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Tatlıses, 6 Nisan 2011'de tedavisi için Almanya'ya götürüldü.

O günden bu yana hiç albüm yapmayan ve sahneye çıkmayan Tatlıses'in malülen emeklilik için hastaneden rapor almak üzere başvuru yaptığı yönündeki iddialar sevenlerini üzdü.

Yeni Asır

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