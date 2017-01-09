İbrahim Tatlıses'in kızı isyan etti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün nişanlısı Levent Dörter ile kavga ettiği yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Levent Dörter ile Dilan Çıtak'ın, iki gün önce Nişantaşı’nda araçlarının içinde kavga ettiği iddia edildi. Bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses'in kızı, evlilik teklifi aldığı anın fotoğrafı ile hakkında yapılan haberlere sert yanıt verdi.

Dilan Çıtak’ın İnstagram'da yayımladığı mesaj şöyle:



"Ayırdınız, barıştırdınız, kavga ettirdiniz, 'babası istemiyor' dediniz. Kısacası öyle çok yalan haber yaptınız ki. Bizim için çok özel ve güzel olan anılarımızı sevenlerimize ve ailelerimize öyle itici lanse ettiniz ki. Biz hiç yetişemedik fakat bu tatsız dedikodulara da yenilmedik. Sadece rica ediyorum, hep istediğimiz, bizi çok heyecanlandıran bir şey için şimdi yalnızca ilk adımı attık ve ne şanslıyız ki ailelerimiz de sevenlerimiz de yanımızda. İzin verin de şu acı dolu günlerde bari biraz olsun kendi mutluluklarımızla yetinebilelim ve müziğimizi yapalım. Bir miktar saygı duyarak mutluluğumuzu bizimle paylaşmanız yeterli. Çok şükrediyorum ki bu yazılan olumsuzlukların hepsi asılsız. Lütfen her okuduğunuza ve duyduğunuza inanmayın."