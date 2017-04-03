İBRAHİM TATLISES'İN SEKS TWEETLERİ ŞOKE ETTİ

İbrahim Tatlıses'in seks tweetleri şoke etti

İbrahim Tatlıses'in Twitter hesabından atılan seks tweetleri herkesi şaşkına çevirdi.

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Geçtiğimiz günlerde FETÖ mağduru olduğunu belirten ve malulen emekliliğe hak kazanan Tatlıses, bu defa attığı 'Seks' tweeti ile gündemde. İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından attığı 'Seks videoları, ve seks' tweetleri ile takipçilerini şoke etti!

Mynet’te yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses, resmi Twitter hesabından 27 Mart 2017 tarihinde attığı ‘Sex’ ve ‘sex videoları’ yazılı iki tweet attı. Ünlü sanatçının bu paylaşımları takipçilerini şoke ederken çok sayıda yorum yapıldı. Tweetler ise hemen silindi. Bazı takipçileri sanatçının hesabının hack’lenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Tatlıses’in bu tweetleri, Twitter arama kısmına yazacakken yanlışlıkla attığı düşünülüyor. Takipçilerinin “Hack’lendin mi imparator?” soruları ise Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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