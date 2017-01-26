İç çamaşırına saklamış !

Vücudu Hollywood ünlü oyuncularının dövmeleriyle kaplı Sırp reality şov yıldızı ve model Jelena Krunic, 'Çiftler' adlı televizyon programına katılmasından bir gece önce iç çamaşırında uyuşturucu maddeyle yakalandı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

Polis baskınında gözaltına alınan ünlü model tutuksuz yargılandığı için beşinci sezonu yayınlanan programa katıldı. İç çamaşırında 'kristal' adı verilen uyuşturucu maddeyle 28 Aralık günü Belgrad'ta yakalanan Krunic'in o an yanında adı açıklanmayan bir erkeğin de bulunduğu belirtildi. Ünlü modelin ve yanındaki arkadaşının yasa dışı madde bulundurmakla suçlandığı açıklandı.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DÜZENLENEN BASKINDA YAKALANDI

Adı açıklanmayan bir kişi yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Belgrad narkotik polisi zehir tacirlerini takibe aldığı sırada müşterilerine uyuşturucu teslimatı yapılacağı ihbarını aldı. Olay yerine baskın düzenleyen polis, Krunic'i ve yanında bulunan erkeği gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirleri kaçmayı başardı." ifadelerine yer verdi. Jelena Krunic'in, hakkındaki ithamlardan suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı açıklandı.

VÜCUDUNDA HOLLYWOOD ÜNLÜLERİNİN DÖVMELERİ VAR

2014 yılında bir gece kulübünde dansçı iken yarışmacı olarak katıldığı 'Farm6' adlı televizyon şovuyla üne kavuşan Jelena Krunic, vücuduna yaptırdığı Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Marilyn Monroe ve Marlon Brando gibi oyuncuların dövmeleriyle de adından sıkça söz ettirdi.

127 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'da 127 bin takipçisi bulunan model, evli bir iş adamına emirler verdiği video ile de gündeme gelmişti. Krunic'in daha önce de uyuşturucu alışkanlığıyla mücadelesi magazin basınının gündeminde yer almıştı.