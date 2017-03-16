İç çamaşırından bakın ne çıktı !

Samsun'da iç çamaşırında 89 paket bonzai ele geçen ve yargılandığı mahkeme tarafından daha önce 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan 1 çocuk annesi 20 yaşındaki kadın, Yargıtay'ın talebi doğrultusunda yeniden yargılandı ve cezası 9 yıl 4 ay 15 güne indirildi.

Olay, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde 2015 yılı Mayıs ayında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 55 AZ 908 plakalı otomobille Ordu'nun Perşembe ilçesinden Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı aldı. Cafer K. (28) idaresindeki otomobil, Kirazlık mevkisinde durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü Cafer K., Senem Ş.P. (20) adlı kadın ile Rıdvan Ş. (27) adlı genç gözaltına alındı. Hamile olduğunu söyleyen Senem Ş.P.'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırları içine gizlenmiş 3'er gramlık toplam 89 paket bonzai ele geçirildi. Rıdvan Ş.'nin İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 3'er gramlık 32 paket daha bonzai ele geçirildi. Evde bulunan ve Burdur'da vatani görevini yaparken ameliyat olduğu için izinli olduğu öğrenilen asker Nuri K.(24) de gözaltına alındı. Toplam 121 paket içinde 363 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren asker serbest bırakılırken, Senem Ş.P. adlı kadın ile aynı otomobilde yakalanan Cafer K. ve Rıdvan Ş. tutuklanarak, Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili 3'ü tutuklu 6 kişi hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Cezaevine hamile olarak giren Senem Ş.P., bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Mahkeme heyeti 2016 Şubat ayında Senem Ş.P., Cafer K. ve Rıdvan Ş.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise Senem Ş.P.'nin yakalanınca Rıdvan Ş.'nin adını verdiği, ayrıca Rıdvan Ş.'nin evinde uyuşturucu bulunduğunu söylediği ve söz konusu şahsı uyuşturucu ile yakalattığı gerekçesiyle "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlandırılarak cezasında indirim yapılması ve yeniden yargılanmasını istedi.

Bugün Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan Senem Ş.P., "Pişmanım. İsteyerek yapmadım. Cezaevinde bebek dünyaya getirdim. Şuan bir yaşında. Küçük çocuğum var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Senem Ş.P.'yi Etkin Pişmanlık Yasası'ndan da yararlandırarak cezasını 9 yıl 4 ay 15 güne indirdi.