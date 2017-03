İç çamaşırsız fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttular

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian, yürek hoplatan pozlarını paylaşmaktan geri durmuyor. İç çamaşırı giymeden dışarı çıkan Kardashian'ın dar kıyafeti göğüslerini taşımakta zorlandı.

"UZUN SAÇLARIM UMRUMDA DEĞİL"

İçine sutyen giymediği anlaşılan Kardashian, yürek hoplatan fotoğrafını Instagramhesabından "Uzun saçlarım umurumda değil!" anlamına gelen İngilizce "Should I be original and say long hair don't care?" notuyla paylaştı.

Kardashian'ın Instagram paylaşımı 1 saat geçmeden 170 binin üzerinde beğeni aldı.