''İç savaş çıkar'' diyen AK Partili istifa etti

Manisa'nın Soma ilçesinde katıldığı bir programda, "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun" söyleminde bulunan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifası istendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı Erdem'le ilgili soruşturma başlattı. AK Partili Erdem bu gelişmelerin üzerine görevinden istifa etti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, il başkan yardımcısı Ozan Erdem'in tepki çeken sözleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Erdem'in siyaset bilimci sıfatıyla katıldığı Soma'daki konferansta yaptığı konuşmanın, AK Parti'nin görüşlerini yansıtmadığını vurgulayan Başkan Mersinli, "Gittiğimiz her yerde halk oylaması kampanyası içerisinde "hayır" diyenler de "evet" diyenler de olacaktır. Biz, toplumu geren söylemlerden uzak duracağız. Halk oylaması süreci boyunca da ılımlı bir propaganda yürüteceğiz. 16 Nisan'a az bir süre kaldı. "Evet" mi çıkacak, "hayır" mı çıkacak, bunu halkımız tayin edecek. Dolayısıyla Sayın Ozan Erdem'in talihsiz açıklaması teşkilatımızın ve partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi hepimizi de üzmüştür. Bu açıklaması nedeniyle Sayın Ozan Erdem'in istifası istenmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün AK Parti Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda düzenlenen "Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta yaptığı konuşmada referandumla ilgili olarak, "Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun. Gerek kendi içimizde gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim" ifadelerini kullanmıştı.

ERDEM, YÖNETİMDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, görevinden istifa etti.

Ozan Erdem istifa dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını da iddia ederek şunları söyledi:

"Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm. Partime, davama, aşığı olduğum ülkeme, kardeşliğe ve bütünlüğümüze, beraberliğimize zarar verme ihtimalini düşündüğüm için partimdeki görevimden, yönetim kurulu üyeliğimden görülen lüzum üzerine gönüllü olarak isteyerek istifamı sunmuş durumdayım. Gerekli açıklamayı gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağım."

OZAN ERDEM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında Soma'da yaptığı konuşma sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'nın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda 13 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen konferansta konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in "Bu referandum oylamasında yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun" şeklinde sözler sarf ettiği yönünde haberler yapılması üzerine, olayın mahiyetini araştırmak ve ilgilinin konuşma içeriğinde suç teşkil eden ifadeler bulunup bulunmadığını tespit etmek için Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Manisalı olan Ozan Erdem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Siyasal iletişim üzerine uzmanlığını yapan Erdem, çeşitli üniversitelerde de bu alanla öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanında da kaymakam ve hakim adaylarına eğitim verdiği belirtilen Erdem, aynı zamanda Türkiye çapında kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri verdi. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde Ak Parti'den 8'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Ozan Erdem seçilemedi.

Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge birimi başkanlığı görevini yürüten Ozan Erdem, partinin düzenlediği konferans ve seminerlerle kadınlara ve gençlere siyaset bilimi eğitimi veriyor.

"BU ANLAYIŞI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul da Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in "iç savaş" söylemlerinin, Manisa başta olmak üzere tüm Türkiye kamuoyunda infial yarattığını söyledi. Tokul, "Cümleleri aynen şu şekilde "Referandumda başarılı olamazsak, savaşa hazır olun" çağrısı oldu. 7 Haziran sonrası 1 Kasım'a giderken, "Kaosa hazır olun" şeklinde hükümet yetkililerinden de duymuştuk. O süreç içerisinde toplumda korku ve baskı oluşturarak, toplumdaki gerginliği artırarak seçimleri kendi lehlerine çevirme yöneliminde olan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Bu şahıs hakkında da gerekli tepkimizi koyuyoruz" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL: BU BİR SUÇÜSTÜ DURUMUDUR

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandumdan "evet" çıkmazsa iç savaş çıkacağını söyleyen Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in sözlerini, "Bu bir suçüstü durumudur" değerlendirmesinde bulundu.

Erdem'in açıklamasının bir kişisel tavır olmadığını belirten Özgür Özel, "Bilinçli olarak yaptıkları negatif kampanyanın stratejik olarak sürdürdükleri korku politikasının bir ürünü. Bu yüzden kamuoyundan tepki gelince il başkan yardımcısının istifasını istemek sorunu halletmez. Yapılan yanlış ve işlenen suç kişisel değil, kurumsaldır" dedi. Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte milletvekili adayları da olan partide il başkan yardımcılığı gibi kritik bir görevde bulunan, özel olarak propaganda için görevlendirilen, ilçe ilçe gezdirilen ve eline mikrofon vererek üyelere konuşturulan bir kişiyle karşı karşıyayız. Parti adına konuşuyor. Kamuoyuna yansıyan bu sözler tüm partililerden alkış alıyor. Kamuoyuna yansıyınca istifasını talep etmekle AKP bu işten kurtulamaz. Anadolu deyimi ile "Anası neyse danası da odur." Bugüne kadar Numan Kurtulmuş ile başlayan, Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın sürdürdüğü anayasanın içeriğini ve maddelerini anlatmak savunmak yerine korku üretmek, önüne gelen herkese terörist demek, 16 Nisan sonrasını zihinlerde terörize etmek, sürekli karışıklıktan ve iç savaştan bahsetmek, Türkiye'ye fayda getirmez. Derhal Ak Parti'nin kurumsal olarak tüm Türkiye'den ve milletimizden özür dilemesi gerekir."

Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in açıklamasının bir suç ürünü olduğunun altını çizen Özen, "Partilerin görevi teşkilatlarına ve ilçelerine görevlileri yollayıp, onları referanduma seçimlere hazır olun çağrısında bulunmaktır. Ama Ozan Erdem ilçe ilçe gezip, "referandum sonrası iç savaşa hazır olun" demesi Ak Parti'nin içinde bulunduğu açmazı, Türkiye'yi sürüklemeye çalıştığı, felaketin gözler önüne sermesi açısından bir suçüstü durumudur" diye konuştu.

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