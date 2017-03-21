''İçerde dizisi bana gelse kabul etmezdim''

Son dönemlerin en popüler dizisi 'İçerde' ile ilgili çok konuşulacak sözler. İçerde dizisinde oynamam diyen kişi...

Hangi televizyon kanalının genel müdürü “O dizinin senaryosu bana gelse kabul etmezdim” diyerek pişmanlığını dile getirdi?

'İçerde' dizisi 2017'nin en çok iş yapan en sükseli dizisi oldu, olmaya devam ediyor...



Bir televizyon kanalının genel müdürü, "O dizinin senaryosu bana gelse kabul etmezdim" diyerek İçerde

dizisinin başarısını 'beklenmedik şey' ilan etmiş...



Milliyet/Cadde yazarı Sina Koloğlu, köşesinden o genel müdürün pişmanlığını yazdı...



‘İÇERDE’ SÜRPRİZ OLDU



Bu yılın sürpriz dizisi ‘İçerde’. Sektörde konuşulan bir konu. Hatta çok izlenen bir kanalın genel müdürü “Önüme ‘iki kardeşin maceraları var. İkisi de bir kıza aşık olacak’ gibi bir senaryo gelse kabul etmezdim” diyerek dizinin başarısını ‘beklenmedik’ olarak değerlendirmiş. Show TV, bu anlamda rakip kanalların ‘kabul etmeyeceği’ bir projeyi hayata geçirmiş oluyor.