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İÇERDE EKİBİ KARDA BELGRAD ORMANINDA MAHSUR KALDI

İçerde ekibi karda Belgrad ormanında mahsur kaldı

Belgrad Ormanı'nda kar nedeniyle bir dizi çekim ekibinin mahsur kaldığı iddia edildi.

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Günlerdir beklenen kar yağışı İsttanbul'u etkisi altına aldı. Beyaza bürünen şehirde araçlar yollarda kaldı, ulaşım aksadı. Çekimler için Belgrad ormanına giden 'İçerde' ekibi de kardan nasibini aldı.

Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu facebookhesabından duyurdu.

Nebil Sayın sayfasına "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar karasaplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.

Sayın son durumu ise "Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.

Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi.

Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.

İHA
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