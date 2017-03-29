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''İÇERDE'' YİNE SEYİRCİYİ EKRANLARA KİLİTLEDİ

''İçerde'' yine seyirciyi ekranlara kilitledi

Ekranların sevilen dizisi İçerde son bölümüyle yine seyirciyi ekranlara kilitledi.

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Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı 'İçerde' dizisi, 27 Mart Pazartesi günü nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi.

Ay Yapım imzalı 'İçerde' dizisinin 27 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen bölümü; AB’de 9,50 izlenme oranı (rating), 22,03 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 8,88 rating, 19,49 share ile birinciliği göğüsledi.

Show TV'de yayınlanan fenomen dizinin son bölümünde; #içerde etiketiyle 27 bin 84, #enzorkarar etiketiyle ise 14 bin 525 tweet atıldı. İçerde, Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 45 dakika, dünyada ise 3 saat 5 dakika kaldı.

CELAL, YAŞATTIĞINI YAŞADI

Celal'in mezara canlı canlı gömdüğü Kudret'in hayatını Alyanak kurtardı. Ölüme bir kez daha meydan okuyan Kudret'in intikamı bölüme damgasını vurdu. Kudret, önce Mustafa'yı ardından kurduğu oyunla Melek'i kaçırarak, Celal'den çocuklarından birini feda etmesini istedi. Melek'i seçerse Kudret'in tam tersini yapacağını düşünen Celal, oynadığı büyük kumarı kaybetti. Celal, oğlu Mustafa'yı kurtarmak isterken onu kurban etti. Nefeslerin tutulduğu bölümde Melek'in serbest kalmasıyla küçük Mustafa'nın öleceğinin anlaşılması herkesi gözyaşlarına boğdu.

SARP'IN GÖZYAŞLARI

Yıllar önce Sarp'ın babası Metin'den oğullarından birini seçmesini isteyen Celal, yıllar sonra aynı acımasızlığı bu kez kendi yaşamış oldu. Metin'in, Sarp'ı seçmesine rağmen küçük oğlu Umut'u (Mert) kaçıran Celal aileyi paramparça etmişti. Mustafa'nın kaçırılması Sarp'ı da derinden etkiledi. Yıllar önce kardeşinin kaybolmasıyla aynı acıları yaşayan Sarp, Mustafa'yı kurtarmak için hayatını tehlikeye atmaktan sakınmadı.

AA
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