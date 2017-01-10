İçerde zirveyi bırakmıyor

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen 'İçerde' dizisi, dün akşam da birinciliği kaptırmadı.

9 Ocak Pazartesi reyting sıralamasında; AB’de 12,86 izlenme oranı (rating), 28,09 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,48 izlenme oranı, 25,74 izlenme payı, Total’de 9,91 izlenme oranı, 21,74 izlenme payı ile rakiplerini geride bıraktı. Ayrıca 'icerde' etiketi ile 26 bin 189 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat 50 dakika, dünya gündeminde ise 5 saat 35 dakika kalmayı başardı.

"SENİ BULACAĞIM COŞKUN"

'Coşkun', tam 'Mert'e gerçek ismini söyleyecekken, 'Celal' bunu engellemek için "Seni bulacağım Coşkun" diye bağırdı. Heyecanın ve aksiyonun eksik olmadığı bölümde 'Mert'in, evine gelip bilgisayarını açık olduğunu gördüğü ve o anda 'Sarp'ın 'Mert'in karşısına çıktığı sahne izleyenleri ekran başına kilitledi.

İki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan dizide; Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, gözde kansu ve Yıldıray Şahinler rol alıyor.