SON DAKİKAİSTANBUL'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ !
  • Rus askerleri PKK'lı teröristlerle göbek attı
  • ORC araştırma son referandum anketi
  • İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki sonuç
  • Ankara'da kalaşnikoflu saldırı: 2 ölü
  • FETÖ'nün yeni mesaj uygulaması ortaya çıktı

İÇERDE'DE CELAL BABA YAKALANIYOR

İçerde'de Celal Baba yakalanıyor

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'İçerde'nin 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Pazartesi günleri izleyici ekrana kilitleyen dizi 'İçerde'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Celal Baba'nın işi gittikçe zorlaşıyor. Bir yandan düşmanı Kudret Sönmez sıkıştırıyor, bir yandan da Yusuf Müdür Celal Baba'yı yakalamak için adeta savaşıyor ve Celal Baba sonunda yakayı ele veriyor.

CELAL BABA YAKALANIYOR

Yusuf Müdür, Celal Baba'nın evine gidiyor ve bileklerine kelepçeyi takıyor. Yıllarca bugünü bekleyen Yusuf Müdür çok seviniyor.

Yusuf Müdür, Celal Baba'yı yakalamasının ardından 'asıl film şimdi başlıyor' diyerek izleyiciye müjdeyi veriyor.

'İçerde'nin heyecanlı bölümü 13 Mart Pazartesi Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

260
-
Ormanlık alanda seks kavgasıOrmanlık alanda seks kavgası
Kılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktıKılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktı
ES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktıES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktı
Diriliş Ertuğrul'a veda ettiDiriliş Ertuğrul'a veda etti
FETÖ'den tutuklu babasını görmeye gitti, gözaltına alındıFETÖ'den tutuklu babasını görmeye gitti, gözaltına alındı
Bankadan çekilen 20 TL şaşırttıBankadan çekilen 20 TL şaşırttı
Hanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözlerHanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözler
Terörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildiTerörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildi
''Nagehan Alçı'yi öldüreceğim'' dedi polis alarma geçti''Nagehan Alçı'yi öldüreceğim'' dedi polis alarma geçti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS