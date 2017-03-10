İçerde'de Celal Baba yakalanıyor

Pazartesi günleri izleyici ekrana kilitleyen dizi 'İçerde'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Celal Baba'nın işi gittikçe zorlaşıyor. Bir yandan düşmanı Kudret Sönmez sıkıştırıyor, bir yandan da Yusuf Müdür Celal Baba'yı yakalamak için adeta savaşıyor ve Celal Baba sonunda yakayı ele veriyor.

CELAL BABA YAKALANIYOR

Yusuf Müdür, Celal Baba'nın evine gidiyor ve bileklerine kelepçeyi takıyor. Yıllarca bugünü bekleyen Yusuf Müdür çok seviniyor.

Yusuf Müdür, Celal Baba'yı yakalamasının ardından 'asıl film şimdi başlıyor' diyerek izleyiciye müjdeyi veriyor.

'İçerde'nin heyecanlı bölümü 13 Mart Pazartesi Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.