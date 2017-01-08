''İçimdeki Fırtına'' için geri sayım başladı

Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün başrollerini paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi 'İçimdeki Fırtına' çekimleri İtalya'da başladı. İtalya'nın dünyaca ünlü turistik şehri Napoli'de gerçekleşitiren çekimler 30 kişilik ekip eşliğinde yapıldı. Diziye dair ilk tanıtım da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Yapımını Aslan Film'in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan'ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini, Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı 'İçimdeki Fırtına' Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İÇİMDEKİ FIRTINA DİZİSİ GENEL HİKAYESİ

Oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Tarık Papuçcuoğlu, Levent Can, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan gibi usta oyuncularının yer aldığı dizi de Ezgi (Merve Boluğur) kardeşi Deniz ( Gizem Karaca) ile evlenmek üzere olan Emre'ye ( Yusuf Çim) uzun süredir aşıktır. Sadece Emre'yi kardeşinin elinden almak için yaptığı plan hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesiyle kontrolden çıkar.

CAN DÜŞMANI İKİ KIZ KARDEŞ...

Tüm çocukluklarını birlikte, dayanışma içerisinde geçiren iki kız kardeşin zamanla birbirinin can düşmanı olmasını anlatan hikaye, hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesi, geçmiş sırların ortaya çıkması ile bambaşka bir derinlik kazanır.

Birbirinin tüm huylarını, zaaflarını bilen bu iki kardeş, kıyasıya girdikleri gizli savaşta tüm zekalarını kullanacak ve birbirlerini can evinden vurmak için sahip oldukları imkanları ortaya serecektir. Oysa bu savaş ikisi arasında kalamayacak kadar büyüktür. Bilmeden, geçmişin üzerine çekilmiş olan bir perdeyi aralamış, gözlerden gizlenmiş pek çok sırrın su yüzüne çıkmasına sebep olmuşlardır. Onların dahi kontrol edemeyeceği eski hesaplar devreye girdikçe kardeşler birbirlerini yıkmakla, birlikte hareket etmek arasında sık sık bocalayacaktır.

Star TV'nin yeni dizisinin henüz yayın tarih açıklanmasa da, yakında ekranlarda olacağı belirtiliyor.