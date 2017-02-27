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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı: 36 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede haftalık bilançoyu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen 178 operasyonda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 178 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 321 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32 kişinin tutuklandığını bildirdi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişinin de gözaltına alındığı belirtilirken, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 855 kişinin gözaltına alınarak, bunlardan 48'inin tutuklandığı ifade edildi. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İHA
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