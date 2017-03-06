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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: 41 MİLYON LİRALIK DARBE !

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 41 milyon liralık darbe !

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin bilançoyu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat-6 Mart 2017 tarihleri arasında terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen 590 operasyonda, piyasa değeri 41 milyon 351 bin 506 TL olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat- 6 Mart 2017 tarihleri arasında terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik Jandarma Özel Harekat(JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat(PÖH) ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 201 operasyonun gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 386 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 32'sinin ise tutuklandığı belirtildi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diğer yandan, FETÖ/PDY ile mücadelede 920 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 45'inin tutuklandığı ifade edildi. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, 2'si ölü, 7'si sağ, biri teslim olmak üzere toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yürütülen bu operasyonlar neticesinde, teröristler tarafından kullanılan, 8 ilde (Tunceli-12, Ağrı-2, Bitlis-2, Mardin 1, Şırnak-1, Van-2, Muş-1 Hakkari-2) 23 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 900 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 3 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu (1 Zagros, 12 Kalaşnikov) olmak üzere toplam 25 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen 590 operasyonda, piyasa değeri 41 milyon 351 bin 506 TL olan 2 ton 943 kg esrar, 138 kg eroin, 20 kg afyon, 5 kg metamfetamin, 4 kg kokain, 1 kg sentetik kannabinoid (Bonzai), 293 kök kenevir, 2 milyon 204 bin 826 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 451 bin 834 TL olan 688 bin 103 adet kaçak sigara, 138 bin 68 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 806 kişi gözaltına alınmış, 49 kişi tutuklanmıştır. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 324'ü denizlerde olmak üzere bin 596 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 49 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 30'u tutuklanmıştır."

İHA
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