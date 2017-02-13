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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİR HAFTALIK BİLANÇOYU AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı bir haftalık bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisndeki operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6-13 Şubat 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlara yürütülen1'i ölü 1'i yaralı 6'sı sağ yakalanan, 1'i teslim olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 250 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 520 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 26 kişi tutuklandı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, 792 kişi gözaltına alınmış bunlardan 147'si tutuklandı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 1'i ölü 1'i yaralı 6'sı sağ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
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