  • Son referandum anketinde ''kararsız'' sürprizi
  • Vatandaşın tıbbi cihaz sorunu sona erdi
  • Avrupa'dan Türkiye hakkında şok karar
  • Sürücüleri isyan ettiren hız radarında flaş karar
  • ABD komandoları Suriye'de ! Sevkiyat başladı

İDDİANAMEDEKİ ŞOKE EDEN DETAY

İddianamedeki şoke eden detay

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün kabul ettiği çatı iddianamede, Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılanması anlatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İddianamede, Anadolu’nun 5 bin nüfuslu bir kasabasına kayıtlı ve birbiriyle akraba olan 8 generalin olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, iddianamede şöyle denildi: "Örgüt bu stratejisinde de büyük oranda başarılı olmuş ve komuta kademesi içerisindeki gücünü muhafaza etmiştir. General/ amiral kadroları içerisinde yer alan personelin çoğunluğunun FETÖ elemanlarından oluşması akrabalık ve hemşerilik bağlarıyla izah edilerek gizlenmiştir.

Birbirleriyle akrabalık bağı olan çeşitli rütbelerde yedi veya sekiz general muvazzaf olarak aynı anda komuta kademesi içerisinde yer alabilmiştir. Bu generallerin üçü istifa etmiş beşi ise tutuklu ve ihraç durumundadır. Böyle bir istatistik hayatın olağan akışına aykırıdır."

Bu ilçenin Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi olduğu öğrenildi.

İddianamede, bu ilçe nüfusuna kayıtlı şüpheliler Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy, Polatlı 58. Topçu ve Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün ile Yarbay Fahri Kafkas bulunuyor.

Yine Tokat’ın Zile ilçesinin nüfusuna kayıtlı darbeci askerler ise Halil Gül, Halit Kazancı ve Sadık Kazancı’nın isimleri dikkat çekiyor.

Cumhuriyet
415
-
Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !
Hatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardıHatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardı
Sinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevapSinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevap
FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !
Almanya bu fotoğraf karesini konuşuyorAlmanya bu fotoğraf karesini konuşuyor
Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?
Trump'ın kravatı eleştiri konusu olduTrump'ın kravatı eleştiri konusu oldu
Başbakan'ın 17 koruması zehirlendiBaşbakan'ın 17 koruması zehirlendi
Kaza kurbanı kadına acı vedaKaza kurbanı kadına acı veda
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS