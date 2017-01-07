YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya iptal seferler şunlar:

7-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07-01-2017 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07-01-2017 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07-01-2017 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07-01-2017 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 14:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 15:00 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

07-01-2017 18:30 Bandirma - Yenikapi

İHA
495
PKK'nın deposundan askeri kamuflaj çıktı !PKK'nın deposundan askeri kamuflaj çıktı !
Darbeci binbaşı böyle öldürüldüDarbeci binbaşı böyle öldürüldü
O haberler ABD'yi çok rahatsız ettiO haberler ABD'yi çok rahatsız etti
Ocak ayı soğuk geçecekOcak ayı soğuk geçecek
Albayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendiAlbayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendi
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Şehidin evinde yürek yakan diyalogŞehidin evinde yürek yakan diyalog
Domatesin fiyatı yüzde yüz arttıDomatesin fiyatı yüzde yüz arttı
Lodos fırtınası TIR'ı devirdiLodos fırtınası TIR'ı devirdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS