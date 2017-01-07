İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya iptal seferler şunlar:
7-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07-01-2017 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
07-01-2017 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07-01-2017 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07-01-2017 08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
07-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07-01-2017 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
07-01-2017 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
07-01-2017 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07-01-2017 14:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
07-01-2017 15:00 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü
07-01-2017 18:30 Bandirma - Yenikapi