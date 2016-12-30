İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.
İptal edilen diğer seferler ise şöyle:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
BUDO İPTALLERİ
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)