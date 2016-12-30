İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

İptal edilen diğer seferler ise şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

BUDO İPTALLERİ

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)