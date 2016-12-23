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İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal edilen dış hat seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07:45 Bandırma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

DHA
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