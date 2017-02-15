İDO'dan dış hatlara büyük indirim

1 Mart’tan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla Pendik’ten Yalova’ya özel aracıyla seyahat eden 4 kişilik bir aile, körfezi sadece 42 TL’ye geçebilecek. İDO ayrıca Yenikapı-Bursa, Yenikapı-Bandırma ve Yenikapı-Yalova hatlarında da araç fiyatlarında yüzde 20 indirim yaparak araç içi yolcu fiyatını sabitledi.

İDO, en sık tercih edilen dış hat hızlı feribot seferlerinde araç içi yolcu fiyatlarında sabit fiyat kampanyası başlattı. İDO, Pendik-Yalova hattında araç fiyatını 39 TL’ye sabitlerken, araç içi yolcu ücretini sadece 1 TL olarak belirledi. Yeni fiyatlarla İstanbul Pendik’ten Yalova’ya, otomobil+4 kişi, 42 TL’ye gidebilecek. Bu sayede karayolu ile yaklaşık 2 saat süren ve minimum 60 TL’lik yakıta mal olan 135 kilometrelik Pendik-Yalova arası, İDO feribotu ile 45 dakikada, sadece 42 TL’ye aşılabilecek.

İDO, diğer dış hat hızlı feribot seferlerinde de dev indirim yaptı. İDO, Yenikapı hareketli Bursa, Bandırma ve Yalova feribotlarında araç fiyatını yüzde 20 aşağı çekti. Aynı hatta araç içi yolcu fiyatı da en düşük fiyatlarla sabit hale getirildi. Buna göre Yenikapı-Yalova feribotu ile araç geçişi 39 TL’den başlarken, araç içi yolcu 10 TL; Yenikapı Bandırma araç geçişi 119 TL’den başlarken, araç içi yolcu 25 TL; Yenikapı-Bursa araç geçişi 69 TL’den başlarken, araç içi yolcu 15 TL olacak. Yeni indirimli fiyatlar, 1 Mart 2017’den itibaren geçerli olacak.

İDO, 1 Ocak 2017 tarihinde, körfez geçişinde önemli bir hat olan Eskihisar-Topçular arasında da yüzde 25 indirim yapmış; araç geçişini tek yönde 45 TL’ye, gidiş-dönüşte ise 80 TL’ye düşürmüştü.