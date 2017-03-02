İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi siyaset arenasındaki gerginlik halka da indi. İstanbul'da İETT otobüsü içinde meydana gelen olayda Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olduğunu söyleyen bir vatandaş tarafından sarf edilen sözler ortalığı karıştırdı.



Otobüstekilerle tartışma yaşayan genç adamı yine otobüsteki yolcular sakinleştirerek tuttu. Bir ara karşısında kendisine yanıt veren bir vatandaşa saldırmaya da çalışan genç adam otobüsten indirilirken, “Nisan’a kadar lan sizin sonunuz. Osmanlı gelecek hepinizi kılıçtan geçirecek” ifadelerini kullanması otobüsteki diğer yolculardan tepki aldı.