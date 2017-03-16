İflas eden parekende zinciri yeniden açılıyor

Piyasaya olan borçlarından dolayı kapanan ev ürünleri perakende zinciri Esse, tedarikçilerin işbirlikleri ile Batu-Esse adıyla yeniden hayata geçirileceği düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Batu-Esse'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Veli Uğur Çabuk'un düzenlediği toplantıya Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, Batu Yatırım Holding A.Ş. Avukatı Serbülent Baykan, Batu Yatırım Holding Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman ve çok sayıda tedarikçi katıldı.

Batu-Esse adına basın açıklamasını yapan Batu Holding Avukatı Serbülent Baykan, 60 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan bir kurumsal yapının dağılmış olsa da yeniden inşa edilmesi Türkiye ekonomisi, mağdur konumundaki çalışanlar ve tedarikçiler için son derece önemli olduğunu söyledi.

Batu Yatırım Holding olarak dağılmış olan bu organizasyonu yeniden toparlamak ve hayata geçirme kararı aldıklarını belirten Baykan, "Bu süreçte altyapı ve organizasyon çalışmalarımızda bizden katkılarını eksik etmeyen ve bizi cesaretlendiren başta tedarikçiler olmak üzere, kira bedelleri ödenmeyen AVM'ler, eski organizasyon çalışanları herkese teşekkür ederiz. Amacımız sadece işkolunu yeniden canlandırmak değil değil orta vadede dünyaya açmak ve bir dünya markası haline gelmektir" dedi.

"14 Şubat itibariyle yeni bir süreç başladı"

İthalata dayanmayan ve yerli üreticilerden tedarik yolu ile çalışmak ve milli ekonomiye hizmet etmek şiarıyla yola çıktıklarını ifade eden Baykan, "25 Kasım 2016 tarihinde tedarikçilerin işbirliği, ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca beyin önderliğinde başlayan süreçte başta Batu Yatırım Holding olmak üzere uluslararası fonların Türkiye masası, Ortadoğu Finans Yatırım Holding işbirliği ile müdahil olmuştur. Hukuki, mali ve teknik hazırlık aşaması ile Batu-Esse markasının temeli atılmıştır. 14 Şubat itibari ile Esse'nin çekirdek personeli ile başlayan süreçte ilgili muhasebe, stok, bilgi işlem ve pazarlama açısından çalışmalar yapılmaya ve mutabakatlar ile şirketin kayıtlarının güncellenmesi sağlanmıştır" diye konuştu.

"Tüm sorumluluğu üstleniyoruz"

Kendi sektörünün yüzde 35'lik kısmında lider olan Esse markası için tedarikçi, çalışan, bayi ve nihayetinde müşterilerin ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat çeken Baykan, "Batu Yatırım A.Ş. ve yapılanma sürecinde işbirliğinde olduğumuz Ortadoğu finans Yatırım Holding'in katılımları ile bu kapsamlı yapılandırma işleminde varlık yönetimleri prensiplerinden farklı olarak işletmenin bütün unsurları ile yeniden ayağa kaldırılması, bunun sonucunda milli bir üretim ve istihdam seferberliği gayreti ile bu çalışmanın tüm zorluklarına rağmen bütün sorumluluğu üstleniyoruz" açıklamalarında bulundu.

"300 satış noktası ve bin 750 personele ulaşmak istiyoruz"

Hedef büyüttüklerini söyleyen Baykan, "Bu yenilenmenin işareti olarak Batu-Esse adı altında bir yenilenme ve 207 satış noktasından 300 satış noktasına genişleme ve büyüme hedefi ile bin 750 personel ve toplam 7 bin 500 kişiye ulaşan tedarikçi çalışanından oluşan ciddi büyüklükte ekonomik canlanmanın temellerini atmak ve bunun sürekliliğini sağlamak istiyoruz" dedi.

Baykan, "Bu çalışmamızı geniş bir işbirliğimizin ilk adımları olarak yapılandırma sürecinde partner kuruluşumuz Ortadoğu finans Yatırım Holding'in katkıları ile oluşumumuza ait 8 büyük otelin bünyesinde Delux mağazaların açılması ve ayrıca 160 bin devre tatil modeline ihtiyaç duyulan mutfak ve ev aletleri için konseptimize uygun çalışmaların başladığı ve bu kapsamda yeni pazarların oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Koca: "Hukuki süreç başladı"

Basın açıklamasının ardından söz alan ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca, "İnşallah bundan sonra farklı başarı hikayeleri yazarız. Başarı hikayelerinin kahramanları ben, sen değil biziz. Artık eylem aşamasındayız. At izinin it izine karıştığı bir süreç yaşandık. Ben bunu sosyal bir proje olarak kabul ettiğim için buradayım. Bugün itibariyle hukuki süreci başlattık. Şuan yoğun bakımdayız. Kalbi durmuş olan hasta şokta, bugün şoku doğru verirsek o hastayı yaşatırız" diye konuştu.