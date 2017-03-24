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İĞRENÇ TUZAK KARAKOLDA BİTTİ

İğrenç tuzak karakolda bitti

Kırıkkale'de yaşlı vatandaşlarla cinsel ilişkiye girip gizlice çektikleri görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen karı koca çift tutuklandı.

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Kırıkkale’nin Yenimahalle semtinde sokakta tanıştığı yaşlı vatandaşları kendi evine götürüp, cinsel ilişkiye girdikleri sırada takip ettirdiği kocası tarafından gizlice fotoğraf ve görüntüleri çektirilip, tehdit ve şantaj yolu ile para alan karı-koca, şikayet üzerine yakalandı. Mahkemeye çıkarılan U.K. ile karısı G.K. tutuklandı.

Kırıkkale’nin Yenimahalle semtinde oturan G.K. (40) iddiaya göre sokakta tanıştığı özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlarla iddiaya göre götürdüğü evinde bir süre sonra cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada planlı şekilde gizlice eve geldiği belirtilen G.K.’nın kocası U.K. (23) ise eşinin yaşlı vatandaşlarla birlikte ilişki halindeki görüntü ve fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı tespit edildi. G.K. ile U.K. adlı karı-kocanın bugüne kadar 6 kişiden şantaj yolu ile bin lira ile 6 bin lira arasında para, emekli kartı ve kredi kartlarını aldıkları belirlendi.

'SENİ GAZETE VE TELEVİZYONLARA VERECEĞİM'

Eşini yaşlı vatandaşlarla birlikte görüntüleyen U.K. adlı zanlının çektiği fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıkarıp, "Para vermezsen seni gazete ve televizyonlara vereceğim" diyerek tehdit ve şantaj yaptığı tespit edildi. Şikayet üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalanan zanlılar G.K. ile U.K. gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Keskin Ceza Evi’ne gönderildi.

DHA
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