İhalede sıfırları fazla yazınca olanlar oldu !

Uluslararası Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde 86 bin liradan ihaleye açılan 160 bin lira bedelli gayrimenkulü almak isterken 94 milyon liralık teklifte bulunan ve ihaleyi rekor ücretle kazanan Harun A, elektronik ortamdaki hatalı işlemin iptal edilememesi üzerine ihalenin feshedilmesi istemiyle dava açtı.

Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası AŞ'nin alacağına karşılık, borçlu bir kişi ve şirket adına kayıtlı Tekirdağ'daki kat irtifaklı ve arsa paylı, "mesken" nitelikli taşınmaz için ihale açtı.

İhaleye açılan gayrimenkul için 160 bin lira muhammen bedel takdir edilirken, ihale başlangıç bedeli de 84 bin lira olarak belirlendi.

UYAP üzerinden elektronik ortamda 22 Şubat'ta açılan ihaleye, 94 bin liralık teklifle katılmak isteyen İstanbullu Harun A, sıfırların eklendiğini göremeyip teklif kısmına yanlışlıkla "94 milyon lira" yazdı. 160 bin liralık değerinin çok üzerinde teklif yapılan gayrimenkulün ihalesi, başka tekliflere gerek kalmaksızın Harun A'ya kaldı.

Yaptığı yanlışlığın farkına varan Harun A, hatayı düzeltmek istese de "elektronik ortamda yapılan ihaleye sunulan bedelin değiştirilemeyeceğinin" belirtilmesi üzerine, ihalenin feshedilmesi davası açması için avukatı Mehmet Kılıç'a başvurdu.

Avukat Kılıç tarafından Tekirdağ İcra Hukuk Mahkemesine yazılan dilekçede, Harun A'nın 20 Şubat'ta, Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğünün dosyasında yapılan gayrimenkul açık arttırma ihalesinde ihale alıcısı olarak bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil, 'esatis.uyap.gov.tr' adresinden, elektronik ortamda satışa konu taşınmaz için 94 bin lira teklif vermek istemiş ancak teklifin yazılacağı kısımda 3 adet sıfır sayısının da otomatik bulunmasının da etkisiyle, söz konusu teklif elektronik ortamda 94 milyon olarak kabul görmüştür. Müvekkil elektronik ortamda verdiği teklifin iradesi doğrultusunda düzeltilmesi amacıyla UYAP yardım masasına elektronik ortamda başvuruda bulunmuşsa da bu husus düzeltilmemiştir.

Harun A, yine 20 Şubat'ta Bakırköy 10. İcra Müdürlüğü vasıtasıyla Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğü dosyasına başvurarak, 94 milyon liralık teklifin dikkate alınmamasını talep etmişse de iş bu talebi de dikkate alınmamıştır ve kendisine şifahi olarak, 'elektronik ortamdaki teklife müdahale edemedikleri, bu hususun ihalenin feshi yoluyla çözülebileceği' belirtilmiştir."

"Verilen teklif Harun A'nın iradesini yansıtmıyor"

Satışa konu gayrimenkulün, Harun A'ya iradesinin aksine 94 milyon lira bedelle ihale edilmiş olduğu ve verilen teklifin bu kişinin iradesini yansıtmadığına işaret edilen dilekçede, "Beyanda esaslı hata söz konusu olduğundan ihalenin feshi suretiyle ihalenin iptali gerekmektedir. Olaya genel olarak bakıldığında, Borçlar Kanunu anlamında esaslı bir yanılma söz konusu olup bu hususun müvekkili bağlaması hukuken mümkün değildir. Zaten söz konusu olay da incelendiğinde, müvekkilin ihale başlangıç fiyatı 84 bin lira olan gayrimenkul için 94 milyonluk bir edim altına girmeyi düşünmesi imkansız olup müvekkilin beyanının esaslı bir hata niteliğinde olduğu ve bu beyanla bağlı olamayacağı açıktır." ifadelerine yer verildi.

İcra ve İflas Kanunu'nda "ihalenin feshi" sebeplerinin tek tek sayıldığı ve Yargıtay içtihatlarında fesih sebeplerinin ana hatlarıyla sıralandığı aktarılan dilekçede, "Müvekkilin iradesi, söz konusu gayrimenkul ihalesinde 94 bin lira değerinde bir teklif sunmak olup sehven 94 milyonluk bir teklif sunulmuştur. Kısacası irade ile irade beyanı arasında bir uyumsuzluk söz konusu olup, müvekkilin iradesinin açıkça 94 bin lira olduğu ve bu şekilde anlaşılması gerektiği açıkken 94 milyonluk bir teklifin tahayyül dahi edilemediği, hayatın doğal akışına çok aykırı olduğu bir durumda müvekkilin iradesine değer atfedilmesi gerekmektedir. Çünkü irade beyanında esaslı bir hata vardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Ömrü boyunca ödeyemeyeceği bir borç"

Harun A'nın 94 milyonluk bir ihaleyi kabul etmesinin hukuken mümkün olmadığı gibi ekonomik olarak da ödeyemeyeceği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bedeli ödememesi halinde dahi ikinci satış ile ilk satış arasındaki farkı ödemek zorunda kalacak olan müvekkil, çok çok ağır ve ömrü boyunca ödeyemeyeceği bir borç altına girmiş olacaktır. İcra İflas Kanunu'na göre şikayetin icra mahkemesince kabul edilmesi üzerine, muamelenin bozulması veya düzeltilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ihalenin feshi talebinin kabul edilmemesi halinde sayın mahkemece ihale tutanağında belirtilen 94 bin liranın müvekkilin gerçek iradesi doğrultusunda 94 bin lira olarak düzeltilmesi de en azından müvekkilin mağduriyetini giderebilecektir."

Dilekçede, Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğü dosyasında 20 Şubat'ta yapılan gayrimenkul satışına ilişkin ihalenin feshedilmesi, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise birinci açık arttırma tutanağında yer alan 94 milyon liralık teklifin, Harun A'nın gerçek iradesi doğrultusunda 94 bin lira olarak düzeltilmesine karar verilmesi talep edildi.