İHD'nin 2. ismi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İnsan Hakları Derneği Genel Başkan yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'nin evinde arama yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aramasının arndından Raci Bilici, gözaltına alındı. Sağlık kontrolundan geçirilen Bilici, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
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