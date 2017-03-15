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İHD'NİN 2. İSMİ GÖZALTINA ALINDI

İHD'nin 2. ismi gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, bu sabah evinde yapılan arama sonrası gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İnsan Hakları Derneği Genel Başkan yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'nin evinde arama yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aramasının arndından Raci Bilici, gözaltına alındı. Sağlık kontrolundan geçirilen Bilici, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

DHA
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