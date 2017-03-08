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İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA TUTUKLANAN HAKİM HAYATINI KAYBETTİ

İhraç edildikten sonra tutuklanan hakim hayatını kaybetti

Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, 29 yaşındaki Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Tosun, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Cenazesinin ardından defnedilen Tosun'un, bağışıklık sisteminin çökmesi anlamına gelen İmmün sisteminin çöktüğü  ve bu nedenle ağır ilaçlar kullandığı belirtildi. Kullandığı ilaçlar nedeniyle cezaevinde kalamayacağı ileri sürülen Tosun'un 2 yıldır hastanede sürekli tedavi gördüğü aktarıldı.

Eski CHP'li Milletvekili Avukat Hüseyin Aygün de Twitter adresinden, "Mehmet Tosun 29 yaşında Danıştay Tetkik Hakimi.. KHK ile meslekten çıkarıldı, tutuklandı.. Hapishanede hastalandı, dün öldü, bugün gömüldü.." diye yazdı.

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