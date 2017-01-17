İHRAÇ EDİLEN 8 EMNİYET MENSUBUNA GÖZALTI

İhraç edilen 8 emniyet mensubuna gözaltı

Meslekten ihraç edilen 8 emniyet mensubu gözaltına alındı.

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Daha önce meslekten ihraç edilen 8 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Samsun merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 8 emniyet mensubu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve Terme ilçesi ile İstanbul'da belirlenen adreslere örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürleri K.K. ve Ş.Ö, 3. sınıf emniyet müdürleri A.R.G. ve F.İ.S, komiser yardımcısı T.İ. ile polis memurları İ.E, A.A. ve A.K. gözaltına alındı.

Bazıları örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan dijital verilere de el konuldu.

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