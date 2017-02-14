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İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENELRDEN 27'Sİ GÖZALTINDA

İhraç edilen öğretmenelrden 27'si gözaltında

FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan 29 eski öğretmenden 27'si gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 29 eski öğretmenden 27'si gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenlerden 29'u hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Kahramanmaraş'ta 26, Osmaniye'nin kadirli ilçesinde bir kişi olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yakalama kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenild

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