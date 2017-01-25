İhraç edilen polislere 20 operasyon !

Manisa merkezli 11 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen ve "ByLock" kullandığı tespit edilen 20 emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda meslekten ihraç edilen bir şube müdürü, bir komiser ve 18 polis memuru örgütün şifreli haberleşme programı olan "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.