İhracatçıya vergisiz akaryakıt müjdesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sınır kapılarında 550 litrelik vergisiz akaryakıt imkanının 900 litreye çıkarılacağını ayrıca bu imkandan yararlanılabilecek kapı sayısının da artırılacağını açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) 39. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.



Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, "Dış ticaret hacmimizin artması, lojistik sektöründeki yatırım ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Ticaretin en önemli ayaklarından birini lojistik hizmetleri oluşturmaktadır" dedi.



Tüfenkci, ulaştırmanın dünya ticaretine etkisiyle ilgili yapılan araştırmada, ihracatta gümrük vergilerinin ihraç edilen malların değerinin yüzde 2'sini, uluslararası taşımacılığın ise ihraç malları değerinin yüzde 4,45'ini bulduğunu bilgisini aktardı.



Lojistik hizmetlerinin önemine değinen Tüfenkçi, "Lojistik hizmetleri artık ticarete destek sağlayan yardımcı bir sektör olmaktan çıkıp başlı başına bir sektör olmuştur. Lojistiğini iyi yöneten şirketler de maliyetlerinde yüzde 15 ile 50 arasında tasarruf sağlamaktadır." diye konuştu.



"Kapıkule'den Almanya'ya ÖTV'siz mazotla varılacak"



Bakan Tüfenkci, "İhracat beyannamesi ile transit beyannamesini birleştireceğiz. Artık ayrı ayrı beyanname vermeden, ihracat ve geçiş beyannamesini birleştirip hızlanmanızı ve formaliteden kurtulmanızı sağlamış olacağız. Türk ihraç malları taşıyan araçların yurt dışına çıkışlarda artık 900 litre mazotunu ihracatı artırmak için vereceğiz. Sınır kapılarında 550 litrelik vergisiz akaryakıtı 900 litreye çıkarıyoruz. Bunlar sadece iki kapıda yapılıyor. Şimdi bunun kapı sayısını da çoğaltacağız. Gürcistan'a giderken de vereceğiz, Batıya, kuzeye, güneye giderken de o kapılardan bu kadar litre alarak gitmiş olacaksınız. Yani Kapıkule'den çıktığınızda bu ÖTV'siz mazotla Almanya'ya varmış olacaksınız. Bunu birçok kapıda hayata geçireceğiz. Suriye'deki iç karışıklıklardan dolayı transit geçişi yasaklamıştık. Geçen hafta almış olduğumuz kararla beraber, Suriye'den transiti de serbest bıraktık." şeklinde konuştu.